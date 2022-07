HHLA-Terminals optimieren mit Truck FIT den Lkw-Zulauf

Bereits 2017 wurde das Slotbuchungsverfahren im Hamburger Hafen eingeführt, um Engpässe an den Terminals zu vermeiden und die Verkehrssituation zu entlasten.Anfang des Jahres 2022 hat die hat die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) begonnen, das System mit der Einführung von Truck FIT anzupassen, da die No-Show-Quote, also der Anteil nicht in Anspruch genommener Slots, zuvor stark gestiegen war.Durch die Anpassungen im System steht Fuhrunternehmen, die eine zu hohe No-Show-Quote aufweisen, in der Folgewoche nur ein angepasstes Kontingent an Slots in den Hauptverkehrszeiten zur Verfügung.In den Nebenverkehrszeiten bleibt das freie Buchen der Slots weiterhin möglich.Seit Ende Juni ist das Tauschen bereits gebuchter Slot nicht mehr möglich.

