HHLA Pure jetzt auch bei cargo-partner Slowakei

Die cargo-partner Niederlassung in der Slowakei nutzt ab sofort einen CO₂-neutralen Service für den Transport von Containern auf den Strecken von und zu den Häfen Hamburg, Bremerhaven und Koper.Dafür hat sich das Logistikunternehmen kürzlich der Initiative HHLA Pure von Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) und der Metrans Gruppe angeschlossen Gemäß dem Unternehmensmotto “we take it personally” verfolge man klare Emissionsziele, um den ökologischen Fußabdruck zu verringern und den Übergang zu umweltfreundlichen Transport- und Logistiktechnologien zu beschleunigen.Dafür habe man die Niederlassung in der Tschechischen Republik im Februar 2023 an HHLA Pure angeschlossen, informiert cargo-partner in einem Schreiben.Das Team in der Slowakei konzentriert sich seit vielen Jahren auf den Umweltschutz.So setzt das Unternehmen für den Transport von Containern vom Metrans-Terminal zum Logistikzentrum in Dunajská Streda seit 2012 elektrische Stapler anstelle von Lkw ein.

