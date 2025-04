Helmut Schweighofer wird neuer CEO der DSV Road Division

Nach Erteilung aller behördlichen Genehmigungen für die Übernahme von Schenker gibt das dänische Logistikunternehmen DSV die ersten Neubesetzungen an der Führungsspitze bekannt.Im Zuge der Integration wird zudem der Geschäftsbereich Solutions in Contract Logistics umbenannt. Die Änderungen treten nach Abschluss der Transaktion in Kraft, die für den 30.April anberaumt ist.Während der Vorstand von DSV unverändert bleibt, werden mehrere neue Mitglieder in der Konzernleitung begrüßt: Helmut Schweighofer wird zum neuen CEO der Road Division ernannt.

