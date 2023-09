Hellmann Worldwide Logistics setzt Expansion in Italien fort

Das in Mailand ansässige Unternehmen beschäftigt rund 70 Mitarbeitende an sechs Standorten.Seit der Gründung im Jahr 2006 setzt der Partner für Hellmann Worldwide Logistics sämtliche Dienstleistungen im Bereich See- und Luftfracht in Italien um. Mit der Übernahme expandiert Hellmann in einen bedeutenden europäischen Logistikmarkt und vervollständigt das Hellmann-Netzwerk im zentralen Alpenraum.Gleichzeitig stärkt der Schritt die Präsenz im für die globale Seefracht strategisch wichtigen Mittelmeerraum.Künftig will Hellmann über die eigene Landesgesellschaft in Italien das Leistungsspektrum erweitern und seinen italienischen sowie internationalen Kunden einen umfassenderen Service bieten.

