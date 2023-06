Hellmann Worldwide Logistics: Markteintritt in der Slowakei

Hellmann Worldwide Logistics übernimmt mit der PKZ Group seinen langjährigen Luft- und Seefrachtpartner in der Slowakei und Tschechien.Zugleich gründet das weltweit agierende Logistikunternehmen eine eigene slowakische Landesgesellschaft.Ab Juni 2023 werden die bisherigen Geschäftsaktivitäten sowie der Mitarbeiterstamm der PKZ Group in die neu gegründete Hellmann Worldwide Logistics Slowakei überführt.Die neue Landesgesellschaft wird von dem bisherigen Geschäftsführer der PKZ Group, Martin Kiaba, geleitet, so dass eine reibungslose Fortführung der operativen Tätigkeiten in allen Segmenten sichergestellt ist. Mit der Akquisition der 10 Standorte der PKZ Group schließt Hellmann eine Lücke in seinem bestehenden Road-Netzwerk im Segment Teil- und Komplettladungen.

