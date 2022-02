Hellmann mit neuem Produkt für den globalen E-Commerce

Hellmann Worldwide Logistics stellt eine Lösung vor, die Firmen weltweit den Eintritt in den US-Markt erleichtert.Das neue Easy eComm-Modell ermöglicht es Unternehmen, die Online-Einkäufe ihrer Kunden in den USA schnell und kosteneffizient abzuwickeln, ohne dass ein Logistikzentrum oder eine Ladenpräsenz in den USA erforderlich ist.Easy eComm wickelt Aufträge virtuell ab und erfordert seitens der Kunden weder Kapitalinvestitionen noch die Einrichtung eines lokalen Vertriebszentrums.Genutzt wird die neue „Type 86"-Zollabfertigung, welche die Einfuhr von Waren im Wert von bis zu 800 USD ermöglicht.So können Hersteller von beispielsweise Bekleidung und anderen Konsumgütern Hellmanns Lagernetzwerk in den USA nutzen, um den US-Markt mit über 320 Mio.

