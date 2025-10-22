Hellmann: 25 Jahre Präsenz in Österreich

Seit dem 1. August 2025 ist Rainer Mittl als Country Managing Director für das internationale Logistikunternehmen tätig.

Seit 25 Jahren bietet Hellmann Österreich ein umfassendes Portfolio an Luft-, See- und Landtransportdienstleistungen.Dazu zählen GDP-konforme Pharmalösungen über die wichtigsten Frachtflughäfen im Land, das Control-Tower-Management für die Automobilindustrie in Europa sowie spezialisierte FTL- und LTL-Konzepte für Hightech- und Industriekunden.Im Bereich Seefracht betreibt das Unternehmen eigene Importkonsolidierungen aus Asien und organisiert LCL-Exporte.Das Cross-Dock in Wien dient zur effizienten Versorgung von Märkten wie der Slowakei, Ungarn und Rumänien.„Der österreichische Markt spielt eine zentrale Rolle bei der Umsetzung unserer globalen Wachstumsziele.