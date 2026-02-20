Hellmann: Alexandra Olvera wird Chief Commercial Officer

Das Logistikunternehmen setzt sich die konsequente Stärkung der internationalen Kundenbeziehungen zum Ziel.

Hellmann Worldwide Logistics ist ein globaler Logistikdienstleister mit einem umfassenden Dienstleistungsportfolio, das Luft- und Seefracht, Straßen- und Schienentransport sowie Kontraktlogistik umfasst.Mit einem Jahresumsatz von 3,8 Mrd.EUR und rund 12.000 Mitarbeitenden in 61 Ländern bewegt das Unternehmen jährlich über 20 Mio.Sendungen.