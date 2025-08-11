Happy Birthday dem Transporter Ford Transit!

Die Nutzfahrzeug-Ikone feiert im August 2025 ihren 60. Geburtstag. Bis heute wurden mehr als 13 Mio. Stück produziert.

Der Ford Transit feiert im Jahr 2025 sein 60-jähriges Jubiläum.Die Geschichte beginnt am 9.August 1965: An diesem Tag läuft im britischen Werk Langley das erste Exemplar vom Band.Zuvor hatte Ford zwei eigenständige Transporterlinien für den europäischen Markt angeboten: den deutschen FK 1000 (später Taunus Transit) ab 1953 und den britischen Thames 400E ab 1954.Doch mit zunehmender Nachfrage nach mehr Nutzlast, höherer Geschwindigkeit und größerer Variabilität entsteht die Idee für ein einheitliches europäisches Nutzfahrzeug, das in Großbritannien und Deutschland gefertigt werden kann - der Transit.