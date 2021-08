Hapag-Lloyd ordert weitere 75.000 Standardcontainer

Im vergangenen Jahr und in 2021 hat die Hamburger Containerreederei insgesamt 625.000 TEU bestellt.

Leercontainer sind in der Containerlinienschifffahrt seit Monaten ein knappes Gut.Das dürfte noch einige Zeit so bleiben.Aus diesem Grund hat Hapag-Lloyd weitere 75.000 TEU Standardcontainer bestellt.Die Boxen werden in China gefertigt und sollen im vierten Quartal 2021 ausgeliefert werden.