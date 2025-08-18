Hapag-Lloyd mit deutlichem Plus bei der Transportmenge

18.08.2025

Volatile Nachfrage- und Frachtratenentwicklung im ersten Halbjahr; Fokus bleibt auf Qualität, Wachstum und Performance.

Hapag-Lloyd mit deutlichem Plus bei der Transportmenge Bild: Hapag-Lloyd
Mit einer Flotte von 313 Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 2,5 Mio.TEU gehört Hapag-Lloyd zum Kreis der weltweit führenden Containerreedereien.Im Segment Linienschifffahrt ist das Hamburger Traditionsunternehmen mit 14.000 Mitarbeitenden an Standorten in 140 Ländern mit 400 Büros präsent.Der Containerbestand von 3,7 Mio.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Seifert Logistics Group feiert 25-jähriges Standortjubiläum

Vor einem Vierteljahrhundert hat das Ulmer Familienunternehmen in der Hansestadt Bremen Wurzeln geschlagen.

13.08.2025

Grimaldi stärkt RoRo-Dienst Ostasien – Nordeuropa

Ab Mitte August wird die neue ammoniakfähige „Grande Tianjin“ mit einer Kapazität von 9.241 CEU für Fahrzeugtransporte eingesetzt.

13.08.2025

Sallaum Lines: „MV Ocean Breeze“ bringt frischen Wind

Mit einer Serie von sechs neuen Autotransportschiffen und einem neuen Büro in Shanghai konzentriert sich die RoRo-Reederei zunehmend auf chinesische OEMs.

11.08.2025
Anzeige