Hapag-Lloyd mit deutlichem Plus bei der Transportmenge

Volatile Nachfrage- und Frachtratenentwicklung im ersten Halbjahr; Fokus bleibt auf Qualität, Wachstum und Performance.

Mit einer Flotte von 313 Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 2,5 Mio.TEU gehört Hapag-Lloyd zum Kreis der weltweit führenden Containerreedereien.Im Segment Linienschifffahrt ist das Hamburger Traditionsunternehmen mit 14.000 Mitarbeitenden an Standorten in 140 Ländern mit 400 Büros präsent.Der Containerbestand von 3,7 Mio.