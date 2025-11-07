Hapag-Lloyd: Börsegang 2015 war ein Wendepunkt

In zehn Jahren hat die Linienreederei 21 Mrd. EUR an Dividenden ausbezahlt. Zugang zu den Kapitalmärkten ermöglichte breites Investitionsprogramm.

Hapag-Lloyd feiert das zehnjährige Jubiläum seiner Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse.Seit seinem Börsegang im November 2015 hat sich das Hamburger Unternehmen zu einer der weltweit führenden Linienreedereien entwickelt – mit einer Kombination aus profitablem Wachstum, umsichtiger Kapitalallokation und einer konsequenten Dividendenpolitik.Den Grundstein für diese langfristige Entwicklung hat der Börsegang gelegt.Durch die Platzierung von 13,2 Mio.neuen Aktien zu je 20 EUR erzielte Hapag-Lloyd einen Erlös von rund 265 Mio.