Hamburger Hafen steht vor dem nächsten Innovationssprung

Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) setzt einen weiteren Meilenstein auf dem Weg zur automatisierten Containerabfertigung.

Am HHLA Container Terminal Altenwerder (CTA) stehen die ersten ferngesteuerten Containerbrücken kurz vor der Inbetriebnahme. Im Februar sollen die ersten drei Einheiten vollständig in den Terminalbetrieb integriert werden.Bis 2030 werden alle 14 Containerbrücken am CTA durch hochautomatisierte Modelle ersetzt.Die Lieferung der nächsten drei Modelle wird im April 2026 erwartet.Jeroen Eijsink, CEO der HHLA: „Mit dieser Investition stärken wir die Wettbewerbsfähigkeit unserer Anlagen und schaffen die Grundlage für effiziente und zukunftssichere Prozesse.