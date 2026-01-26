Hamburger Hafen steht vor dem nächsten Innovationssprung

26.01.2026

Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) setzt einen weiteren Meilenstein auf dem Weg zur automatisierten Containerabfertigung.

Hamburger Hafen steht vor dem nächsten Innovationssprung Bild: HHLA / Hamburgs Wirtschaftssenatorin Dr. Melanie Leonhard mit HHLA CEO Jeroen Eijsink.
Am HHLA Container Terminal Altenwerder (CTA) stehen die ersten ferngesteuerten Containerbrücken kurz vor der Inbetriebnahme. Im Februar sollen die ersten drei Einheiten vollständig in den Terminalbetrieb integriert werden.Bis 2030 werden alle 14 Containerbrücken am CTA durch hochautomatisierte Modelle ersetzt.Die Lieferung der nächsten drei Modelle wird im April 2026 erwartet.Jeroen Eijsink, CEO der HHLA: „Mit dieser Investition stärken wir die Wettbewerbsfähigkeit unserer Anlagen und schaffen die Grundlage für effiziente und zukunftssichere Prozesse.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Stena Line: Stabilität in einem schwierigen Umfeld

Trassenpreisentwicklung der letzten Jahre schränkt die Popularität von Intermodalprodukten ein.

23.01.2026

Anspruchsvolles Logistikprojekt in der deutschen Ostsee

Das Fundament des Messmastes im Offshore-Windpark Arkona wurde demontiert und zur Materialverwertung in den Hafen Mukran gebracht

22.01.2026

Zahl der Piratenangriffe auf See stark gestiegen

Hotspot Südostasien: Mehr als jeder zweite Überfall weltweit ereignet sich in der Straße von Singapur.

21.01.2026
Anzeige