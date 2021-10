Hafen Wien ist jetzt Binnen- und „Bienenhafen“

Im Wiener Hafen surrt es.Das kommt nicht nur von den Anlagen die dort in Betrieb sind, sondern auch von den tausenden fleißigen Bienen, die dort ihrer Arbeit nachgehen. Im Rahmen der Nachhaltigkeits- und Umweltschutzprojekte unterstützt die triomodale Logistikdrehscheibe das Stadtimkerprojekt und stellt seinen Standort für Bienenvölker zur Verfügung.Zu den weiteren Projekten zählen zwei Photovoltaik-Anlagen am Areal und dem Containerterminal der WienCont, welches mit 100 Prozent grüner Energie aus Wasserkraft versorgt wird.„Die zehn Bienenstöcke im Hafen Wien sind ein weiterer Beitrag zur Nachhaltigkeit, denn sie garantieren den Schutz und Fortbestand der Bienen und sind auch höchst relevant für das Ökosystem“, so Kurt Gollowitzer, Geschäftsführer der Wien Holding.

