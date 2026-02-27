Hafen Rotterdam: Leichtes Plus im Segment Container

2025 wurden am größten Tiefwasserhafen Europas um 1,7 Prozent weniger Waren be- und entladen.

Der Güterumschlag im Hafen Rotterdam ist 2025 im Vergleich zum Jahr davor um 1,7 Prozent auf 428,4 Mio.Tonnen gesunken.Dabei habe man den stärksten Rückgang mit 6,5 Prozent im Bereich des trockenen Massenguts verzeichnet, gibt die Hafenverwaltung bekannt.Der Containerumschlag hingegen erreichte 14,2 Mio.TEU, was einer Zunahme um 3,1 Prozent entspricht.