Hafen Rijeka: Konzessionsvertrag für neues Containerterminal

Bild: Port of Rijeka Authority

Am 5.November findet im Gouverneurspalast in Rijeka die feierliche Unterzeichnung des Konzessionsvertrags für die Entwicklung und wirtschaftliche Nutzung des Zagreb Deep Sea Container Terminals im Hafen Rijeka statt.Die geplante Meerestiefe am Pier beträgt mindestens 20 Meter und ermöglicht die Abfertigung der größten Containerschiffe.Die Zeremonie wird im Beisein des Ministers für Meer, Verkehr und Infrastruktur Oleg Butkovic abgehalten.Der Vertrag wird im Namen des Konzessionsgebers vom Exekutivdirektor der Hafenbehörde von Rijeka Denis Vukorepa unterzeichnet, sowie im Namen des Konzessionsnehmers vom Exekutivdirektor von APM Terminals, Morten Engelstoft, und vom Präsidenten der Energia Naturalis Group, Pavao Vujnovac.