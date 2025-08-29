Hafen Koper errichtet neues Parkhaus

29.08.2025

Ein entsprechender Vertrag mit einem Bauunternehmen wurde kürzlich unterzeichnet; der Projektstart ist noch für dieses Jahr geplant.

Hafen Koper errichtet neues Parkhaus Bild: Hafen Koper
Am 27.August 2025 hat der Hafen Koper mit dem Bauunternehmen Kolektor Koling Inženiring und dem Partner Pro-Concrete einen Vertrag über den Ausbau des Parkhauses unterzeichnet.Das Projekt, mit dem die Kapazität des bestehenden Parkgebäudes um 11.665 Fahrzeuge erhöht wird, beginnt noch in diesem Jahr und wird voraussichtlich im Frühjahr 2028 abgeschlossen sein.Der Auftragswert beträgt mehr als 46 Mio.

