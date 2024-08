Haeger & Schmidt Logistics steuert auf Wachstumskurs

Stefan Hütten ist zum 1.September 2024 in die Geschäftsführung von Haeger & Schmidt Logistics (HSL) berufen worden.In seiner Funktion als Chief Operating Officer (COO) wird er gemeinsam mit Heiko Brückner (CEO) und Peter Stöttinger die strategische Weiterentwicklung der Unternehmensgruppe vorantreiben. Haeger & Schmidt Logistics mit Hauptsitz in Duisburg ist ein führender Logistikdienstleister mit Fokus auf nachhaltige Transportkonzepte für Container, Stahlprodukte, Schwergut und Projektladung entlang des Rheinkorridors.Über 300 Mitarbeitende sind in den Bereichen Inland Navigation, Projects, Port Logistics, Intermodal, Shipping & Forwarding, iCargo Solutions und Short Sea für die maritime Gruppe in diversen Gesellschaften tätig.

