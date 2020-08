H.Essers erweitert Angebot für Flüssigchemikalien-Logistik

Der Logistikdienstleister H.Essers hat das norwegisch-französische Unternehmen Tank Management übernommen, mehr als zwei Jahre nach dem Erwerb des Tankcontainerspezialisten Huktra. Tank Management ist auf multimodale Transportdienstleistungen für flüssige Chemikalien spezialisiert. Mit Niederlassungen in Oslo, Le Havre, Mailand und Rotterdam ergänzt die geographische Abdeckung die europäischen Aktivitäten von Huktra.



Die Entwicklung des Masseguttransports flüssiger Chemikalien ist Teil des langfristigen strategischen Plans des Logistikdienstleisters H.Essers. Das Unternehmen bietet integrierte Logistiklösungen für die chemische Industrie und konzentriert sich zunehmend auf die Synchromodalität, sprich die intelligente Kombination verschiedener Verkehrsträger.



Das Familienunternehmen Tank Management wurde 2006 in Oslo gegründet und hat sich zu einem europäischen Spezialisten für temperaturgeführte Transporte flüssiger Ladungen, speziell für die Chemie- und Lebensmittelindustrie, entwickelt. Der Transport erfolgt, abgesehen vom Kurzstreckenseeverkehr und der Straße, hauptsächlich auf der Schiene.



Tank Management erwirtschaftet mit 35 Mitarbeitern einen Umsatz von 40 Mio. Euro. Die Flotte des Unternehmens besteht aus 800 ISO-Tanks, die Flüssigkeiten bei Temperaturen von -10° bis +120°C befördern können. Wie bei Huktra sind alle Einheiten mit Echtzeit-Verfolgung ausgestattet. Die Temperatur in der Flotte von Tank Management kann ferngesteuert und überwacht werden.



Mit dieser Übernahme erweitert H.Essers die geografische Präsenz der Flüssigchemikalien-Logistik deutlich. Huktra verfügt über Niederlassungen in Belgien, dem Vereinigten Königreich, Spanien, Italien und Rumänien. Die Übernahme von Tank Management ergänzt diese nun um Standorte in Frankreich, in den Niederlanden und Skandinavien.



Die Akquisition wurde Anfang Juli abgeschlossen. Die derzeitigen Geschäftsführer von Tank Management bleiben an Bord, so wie das auch bei Huktra der Fall war. Der Schwerpunkt in der ersten Phase liegt auf der Integration und Konsolidierung zu einer Einheit, speziell für den Transport von konditionierten Flüssigkeiten für die chemische Industrie, mit einer Flotte von 2.000 ISO-Tanks und 100 Mio. Euro Jahresumsatz.



