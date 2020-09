GW-Nachwuchs glänzt bei Kärntner Lehrlingswettbewerb

Beim Landeslehrlingswettbewerb für Spediteure & Logistiker, den die Wirtschaftskammer Kärnten organisierte, standen dieses Jahr zwei Lehrlinge von Gebrüder Weiss Maria Saal am Siegerpodest: Susanna Rathkohl belegte den 1. und Stefanie Neumeister den 3. Platz.

Der inzwischen zum fünften Mal stattfindende Wettbewerb brachte eine Rekordteilnehmeranzahl von 18 jungen Speditionskaufleuten, die sich in einem mehrphasigen Wettbewerb miteinander gemessen haben: In einem 90-sekündigen Elevator Pitch zum Thema „Mein Traumberuf Speditionskaufmann“, in einem Multiple-Choice-Online-Test und in zwei Fachgesprächen in unterschiedlichen Kommissionen wurden die jungen Talente auf die unterschiedlichen Skills, wie Kommunikationsfähigkeit, Beratung, Versicherung und Recht, Verkehrsgeographie oder logistisches Fachwissen getestet.

Markus Ebner, Niederlassungsleiter von Gebrüder Weiss Maria Saal, gratulierte in seiner Funktion als Fachgruppenobmann den Siegern. „Wir sind beeindruckt vom Talent und vom hohen Niveau der jungen Speditionskaufleute. Die Bedeutung von funktionierenden Transport- & Logistikketten wurde uns in diesem Frühjahr eindrucksvoll vor Augen geführt. Egal ob Nudeln aus Italien, das vielzitierte Toilettenpapier oder die dringend benötigten Schutzausrüstungen aus Übersee – auf die Spediteure und Logistiker war und ist auch in schwierigen Zeiten Verlass.“

