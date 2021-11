GW Home Delivery-Service jetzt auch in Bulgarien

Übergabe der Landverkehrs-Aktivitäten von Rhenus Bulgaria an Gebrüder Weiss ist vollzogen.

Der Transport- und Logistikdienstleister Gebrüder Weiss hat die Eingliederung der Geschäftsaktivitäten von Rhenus Bulgaria abgeschlossen.Damit ist die Landesgesellschaft Bulgarien um vier Niederlassungen in Burgas, Svilengrad, Varna und Plovdiv gewachsen.„Mit dem neuen Personal können wir die logistischen Anforderungen unserer Kunden in Bulgarien noch besser erfüllen.Zugleich erweitern wir damit unsere Dienstleistungen im Bereich der Endkundenzustellung“, sagt Marieta Grigorova, Landesleiterin Bulgarien bei Gebrüder Weiss.Ab sofort liefert der Logistiker online bestellte Möbel, Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik direkt bis in die Wohnungen der Endverbraucher.