Güterverkehr bleibt für die Papier- und Zellstoffindustrie essenziell

„Der freie Warenverkehr innerhalb der Europäischen Union muss auch in Krisenzeiten aufrecht gehalten werden“, fordert Austropapier

Derzeit arbeiten rund 8.000 Beschäftigte in der Papier- und Zellstoffindustrie daran, die Grundversorgung mit sicheren Lebensmittelverpackungen, Hygieneprodukten wie Klopapier, Taschentüchern und Einwegprodukten für den medizinischen Bereich in Österreich sicherzustellen.Um diese Aufgabe weiterhin zu gewährleisten, muss die gesamten Lieferkette funktionieren.„Schon jetzt leiden die Lieferbeziehungen innerhalb der gesamten Wertschöpfungskette Holz.Um nicht auch noch die Grundversorgung der Bevölkerung zu gefährden, muss der freie Güterverkehr innerhalb der EU unbedingt weiter gewährleistet werden“, richtet Austropapier-Geschäftsführerin Gabriele Herzog einen Appell an die Politik.