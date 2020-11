Gruppo Arcese hüllt ihre Logistik in neue Kleider

Das Transport- und Logistikunternehmen Gruppo Arcese mit Sitz in Arco (Norditalien) kündigt ein neues Branding für die Flotte an. Dies ist die dritte Neugestaltung seit der Gründung im Jahr 1966. Die Entscheidung steht im Einklang mit der Entwicklungstrategie des Unternehmens, das sich zunehmend dem Intermodalverkehr als Verkehrsträger der Zukunft widmen möchte.

Vorstandsvorsitzender Matteo Arcese kommentiert dies wie folgt: „Wir wollen, dass die neuen Arcese-Farben unseren Ansatz zur Markenidentität in ganz Europa vermittelt. Dies verbunden mit unseren Werten und unserer Vergangenheit, aber auch zukunftsorientiert und im Einklang mit unserem Geschäftsmodell.“ Damit werden die Sattelauflieger in jeder Phase des Intermodalverkehrs zum Botschafter der Marke Arcese: ob angekoppelt an einen Sattelschlepper, am Zug oder auf einem Schiff.

Die erste Phase der Umsetzung beginnt im November 2020 mit der Einführung der neu lackierten, LNG-betriebenen Sattelauflieger. Die zweite Phase startet im Jänner 2021 mit der Auslieferung von 200 neuen Sattelaufliegern, gefolgt von der schrittweisen Aktualisierung der gesamten Flotte.

In über 50 Jahren Geschäftstätigkeit hat sich Gruppo Arcese von einem spezialisierten Transportunternehmen zu einem integrierten Logistikanbieter entwickelt, der innovative Dienstleistungen für die gesamte Lieferkette anbieten kann. Das Unternehmen bietet Lösungen mit hohem Mehrwert für Straßentransport, Luft- und Seefracht, sowie Lagerverwaltung und integrierte Logistikdienstleistungen.

Gruppo Arcese stützt sich auf ein konsolidiertes Netz von lokalen Büros und Mitarbeitenden, das durch spezialisierte Partner auf der ganzen Welt flächendeckend garantiert wird. Mit über 2.500 Mitarbeitenden, 350.000 m² Lagerfläche und einer eigenen modernen Flotte ist das Unternehmen heute als einer der größten privaten Logistikdienstleister Europas aktiv.

www.arcese.com