Gruber Logistics versetzt Berge mit Iveco S-WAY LNG

Im Rahmen ihrer Nachhaltigkeitspartnerschaft kündigen Iveco und Gruber Logistics die ersten Schwer- und Sondertransporte mit bis 50 Tonnen mit alternativen Kraftstoffen an.Dafür kommen Iveco S-WAY LNG-Modelle zum Einsatz, die sich sowohl in betrieblicher als auch in ökologischer Sicht als effizient erweisen.Die Leistungsfähigkeit von LNG-Fahrzeugen für den Schwerlastverkehr mit Standardlasten bis 24 Tonnen ist durchaus mit jener von Dieselfahrzeugen vergleichbar.Es besteht jedoch ein Unterschied in der Motorleistung, die sich auf die Durchzugsfähigkeit der Fahrzeuge auf besonders schwierigen ansteigenden Straßen oder mit Lasten jenseits der Gewichtsbeschränkungen auswirken könnte.Gruber Logistics hat diese Einschränkung überwunden und die logistischen Voraussetzungen für die Einführung von alternativen Kraftstoffen im Segment der Schwer- und Sondertransporte geschaffen.

