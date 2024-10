Gruber Logistics schlägt seine Zelte in Dubai auf

Seit Spätsommer dieses Jahres betreibt Gruber Logistics ein eigenes Büro im Nahen Osten.Die neue Niederlassung wurde in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten eröffnet.Geleitet wird der erste Standort in dieser Region von Carsten Sommer, bei Gruber Logistics Executive Director Business Unit Project Cargo, Air & Ocean, sowie Samar Helmy, im Unternehmen als Director Business Unit Project Cargo, Air & Ocean tätig.Aus dem Emirat Dubai wird der Südtiroler Logistikdienstleister seine Geschäfte in dieser starken Volkswirtschaft und den angrenzenden Staaten sowie die damit verbundenen Warenim- und -exporte organisieren.Zunächst stehen beim Ausbau des Engagements von Gruber Logistics im Nahen Osten Projektladungen sowie Luft- und Seefrachttransporte im Mittelpunkt.

