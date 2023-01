Grenzkontrollen bremsen den Verkehr Österreich – Deutschland

Tirol und Bayern setzen sich dafür ein, dass die Innenministerien in Wien und Berlin die bestehende Grenzkontrollpraxis gemeinsam optimieren.

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Austausch über Ländergrenzen hinweg – beides sind Grundpfeiler der Europäischen Integration.Als Hürden für den Personen- und Warenverkehr hat sich jedoch die Abwicklung der Grenzkontrollen zwischen Österreich und Deutschland erwiesen.Um die Sicherheitsbedürfnisse und einen möglichst reibungslosen Verkehrsfluss besser in Einklang zu bringen, fordern Tirols Verkehrslandesrat René Zumtobel und Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter die Bundesinnenministerien in Österreich und Deutschland in gemeinsamen Schreiben nun auf, die Grenzkontrollen zu überarbeiten und zu optimieren.Zudem fordern die beiden Verkehrspolitiker regelmäßige Informationen zum Sachstand des 10-Punkte-Plans.Tirols Verkehrslandesrat René Zumtobel: „Der uneingeschränkte Personenverkehr im Schengen-Raum ist eine wichtige Errungenschaft innerhalb Europas, die durch die mittlerweile seit Jahren durchgeführten Grenzkontrollen erheblich beeinträchtigt wird.