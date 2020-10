Greencarrier Group kauft Straßenlogistik von Transpoint International

Greencarrier Freight Services, ein Unternehmen der Greencarrier Group, übernimmt das Straßenlogistikgeschäft der VR Group-Tochtergesellschaft Transpoint International (FI) Oy im Baltikum sowie in Mittel- und Osteuropa. Der Kauf ist Teil der Strategie von Greencarrier Freight Services, um signifikantes Wachstum im Heimatmarkt rund um die Ostsee zu erzielen und soll die Position des Unternehmens in Finnland, im Baltikum und in der MOEL Region weiter stärken.

„Transpoint International ist ein wichtiger Akteur im Straßengüterverkehr zwischen Finnland und dem Baltikum, mit einer sehr langen Geschichte und einem diversifizierten Kundenstamm. Für uns ist das eine wichtige und natürliche Entwicklung auf dem Weg hin zu langfristigen und nachhaltigen Lösungen für den Markt und unsere Kunden. Zusammen mit den Aktivitäten von FI im Baltikum und in Mittel-/Osteuropa werden wir zu einem der größten Anbieter in der Region“, erklärt Mikael Forsberg, CEO, Greencarrier Freight Services.

Mit der Transaktion geht der Straßenverkehrsbetrieb im Baltikum, sowie in Mittel- und Osteuropa vollständig in den Besitz von Greencarrier Freight Services über. Etwa 40 Personen, die in Finnland, Estland, Lettland und Litauen beschäftigt sind, werden vom neuen Arbeitgeber übernommen.

Transpoint International (FI) wird sich weiterhin um den Straßenverkehr von VR Transpoint International kümmern. Von der Transaktion ausgeschlossen sind die finnische Muttergesellschaft Transpoint International (FI), welche im Besitz der VR Group steht, sowie die beiden russischen Tochtergesellschaften im Besitz von Transpoint International (FI) Oy.

Greencarrier Freight Services ist ein Speditionsunternehmen, das Logistiklösungen und Supply-Chain-Management anbietet. An Standorten in elf Ländern sind über 700 Mitarbeitende beschäftigt. Von den Büros in den nordischen und baltischen Ländern, Osteuropa, Zentralasien und China aus bietet das Unternehmen globale Logistiklösungen unter Einbindung der Verkehrsträger See, Luft, Straße und Schiene.

Die Greencarrier Group ist ein Privatunternehmen mit Hauptsitz in Göteborg, wo es im Jahr 2000 gegründet wurde. Das Unternehmen beschäftigt insgesamt über 950 Mitarbeitende in elf Ländern.

