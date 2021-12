GO! Express & Logistics dreht an der Preisschraube

Bild: GO! Express & Logistics

GO! Express & Logistics erhöht zum 1.Februar 2022 die Preise um durchschnittlich 4,9 Prozent.Das betrifft die nationalen und internationalen Preise sowie die Zusatzleistungen, teilt der Express- und Kurierdienstleister mit.„Wir reagieren damit auf die signifikanten Preissteigerungen in zahlreichen relevanten Bereichen, wie beispielsweise Immobilien und regulatorische Auflagen.Außerdem möchten wir mit der Preismaßnahme unsere Investitionsfähigkeit sicherstellen“, sagt Ulrich Nolte, Geschäftsführer der GO! Deutschland.