GLS Austria sucht Lehrlinge für boomende Paketbranche

Führerschein und Staplerschein inklusive: Grundsätzlich erfolgt die Ausbildung im Backoffice und „direkt am Paket“.

Der Paketdienstleister GLS Austria nimmt ab sofort Bewerbungen für die Lehre zum Nah- und Distributionslogistiker entgegen.„Die Entwicklungen in unserem Unternehmen sind weiterhin sehr dynamisch“, berichtet Managing Director Christian Schöninger.Dabei will das Unternehmen verstärkt auf junge, gut ausgebildete eigene Nachwuchskräfte setzen und ihnen gleichzeitig langfristige Perspektiven mit guten Aufstiegsmöglichkeiten bieten.2020 wurde die Ausbildung erstmalig angeboten, jedoch der Start aufgrund der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben.GLS Austria will besonders junge Menschen ermutigen, sich für diese Ausbildungsstelle zu bewerben.