Girteka Logistics investiert 145 Mio. Euro in den Fuhrpark

Mit der Erneuerung und Erweiterung der Flotte will das Unternehmen zu einem der zehn größten Logistikunternehmen in Europa werden.

Girteka Logistics, ein anlagengestütztes europäisches Logistikunternehmen, hat sich eine Investition von 145 Mio.Euro für die Anschaffung einer neuen Flotte gesichert.Ziel der Flottenmodernisierung ist es, die Arbeitsbedingungen der Fahrer zu verbessern und die Sicherheit auf den Straßen zu maximieren. „Die Investition in die Anschaffung neuer Lkw und Auflieger wird uns in erster Linie in die Lage versetzen, die besten Arbeitsbedingungen für unsere Mitarbeiter zu gewährleisten, wobei der Schwerpunkt auf der Sicherheit der Fahrer liegt.Nicht weniger wichtig ist, dass sich die neuen Lkw durch niedrige CO2-Emissionen auszeichnen, was uns die Möglichkeit gibt, unsere Umweltbelastung deutlich zu reduzieren", kommentiert Tomas Kalvaitis, Treasury Manager bei Girteka Logistics.