Geis Gruppe verstärkt das Managementteam

Der Geschäftsbereich Air + Sea Services soll den Wachstumskurs der letzten Jahre fortsetzen.

Bild: Geis Gruppe / Die künftige Führung der Air + Sea Services in Deutschland: Florian Kollmann (zweiter von links) und Klaus Hrazdira (rechts), gemeinsam mit den geschäftsführenden Gesellschaftern Jochen Geis (links) und Hans-Wolfgang Geis.

Bei der Geis Gruppe gehört es zur Maxime, bei der Besetzung von Schlüsselpositionen stets auch intern nach geeigneten Talenten zu suchen.„Wir setzen bewusst auf Kontinuität aus den eigenen Reihen und wollen den erfolgreich eingeschlagenen Weg konsequent weitergehen“, erklären die geschäftsführenden Gesellschafter Hans Wolfgang Geis und Jochen Geis.In diesen Wochen stellt das traditionsreiche Logistikunternehmen die Weichen für die zukünftige Leitung des Geschäftsbereichs Air + Sea Services in Deutschland.Zum 1.April 2026 steigt Florian Kollmann, derzeit Head of Sea Freight, zum stellvertretenden Geschäftsführer für die deutsche Landesorganisation auf.