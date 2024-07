Geis Gruppe: Lichtblicke in Sachen Nachhaltigkeit

Bei der Geis Gruppe ist in der Vorwoche die neue Photovoltaik-Anlage am Hauptsitz in Bad Neustadt (NES) ist in dieser Woche in den Betrieb gegangen.Das Wetter hat mitgespielt – die ersten „Sonnenbäder“ verwandelten sich in wertvollen Strom! Die Anlage besteht aus 795 Ultraleichtmodulen, denn das Ursprungsgebäude konnte aus statischen Gründen nicht mit normalen Modulen belegt werden.Zusätzlich verbaut wurden 1.048 normale PV-Module, die künftig möglichst ausgiebig in fränkischer Sonne baden.Realisiert wurde das Projekt mit Unterstützung durch den Gebäudetechnik-Spezialisten Adites.

