Gefco investiert 7 Mio. Euro in E-Ladestationen

Gefco, ein weltweit tätiges Unternehmen für multimodale Supply Chains und europäischer Anbieter von Automobillogistik, setzt ein Projekt zur Installation von 290 Ladestationen für Elektrofahrzeuge in seinen europäischen Fuhrparks um.Die maßgeschneiderten Anlagen von e-Totem, einem französischen Anbieter von E-Ladegeräten, sollen es den Automobilherstellern und Händlern ermöglichen, ihre Fahrzeuge vor der Auslieferung an die Kunden aufzuladen.Die 145 neuen Stationen, die schrittweise installiert werden, sollen bis Ende 2021 an 23 Gefco-Automobilstandorten in acht europäischen Ländern in Betrieb sein: in Belgien (Ghislenghien), Tschechien (Kolin), Frankreich (Blyes, Le Havre, Hordain, Marckolsheim, Marly-la-Ville, Mulhouse, Nanteuil-le-Haudouin, Poissy, Rennes, Sochaux und Valenton), Italien (Livorno und Parma), Portugal (Setubal), in der Slowakei (Trnava), Spanien (Ciempozuelos und Tarragona) und im Vereinigten Königreich (Sandtoft und Sheerness).Das Projekt im Wert von 7 Mio.Euro, das von einem Team aus 40 Gefco-Mitarbeitenden unterstützt wird, wurde 2020 als Reaktion auf das exponentielle Wachstum des Marktes für Elektrofahrzeuge gestartet.

