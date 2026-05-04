Quehenberger: Seit 30 Jahren in Nordmazedonien

Die Entwicklung des Unternehmens ist geprägt von Präzision, Dynamik und partnerschaftlichem Fortschritt.

Was 1996 mit einem kleinen Team, wenigen Fahrzeugen und ersten Transporten nach Deutschland begann, hat sich zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt.Über die Stationen als Birkart Globistics und Logwin Logistics hinweg entstand ein Unternehmen, das heute als Marktführer in der Contract Logistics in Nordmazedonien gilt.Mit mehr als 200 Mitarbeitenden, über 40.000 m² Logistikfläche und mehreren strategisch positionierten Standorten rund um Skopje und Štip ist Quehenberger Logistics Macedonia heute ein zentraler Bestandteil des europäischen Netzwerks.Die Landesgesellschaft verbindet internationale Warenströme, bedient zahlreiche Branchen – darunter Retail, Fashion, FMCG und Automotive – und steht laut eigenen Angaben für operative Qualität.