Quehenberger: Seit 30 Jahren in Nordmazedonien

04.05.2026

Die Entwicklung des Unternehmens ist geprägt von Präzision, Dynamik und partnerschaftlichem Fortschritt.

Quehenberger: Seit 30 Jahren in Nordmazedonien Bild: Quehenberger
Was 1996 mit einem kleinen Team, wenigen Fahrzeugen und ersten Transporten nach Deutschland begann, hat sich zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt.Über die Stationen als Birkart Globistics und Logwin Logistics hinweg entstand ein Unternehmen, das heute als Marktführer in der Contract Logistics in Nordmazedonien gilt.Mit mehr als 200 Mitarbeitenden, über 40.000 m² Logistikfläche und mehreren strategisch positionierten Standorten rund um Skopje und Štip ist Quehenberger Logistics Macedonia heute ein zentraler Bestandteil des europäischen Netzwerks.Die Landesgesellschaft verbindet internationale Warenströme, bedient zahlreiche Branchen – darunter Retail, Fashion, FMCG und Automotive – und steht laut eigenen Angaben für operative Qualität.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Neue Geschäftsführerin in der Sparte Transport und Verkehr

Nach mehr als zwei Jahrzehnten an der Spitze übergibt Erik Wolf das Zepter an Barbara Adametz-Schneller.

04.05.2026

Daniel Brunnauer leitet neu das Dachser Logistikzentrum Wien

Als logistisches Drehkreuz im Herzen Europas nimmt der Standort in Himberg eine zentrale Rolle ein.

30.04.2026

Asfinag: 188 Mio. EUR für künftige E-Lkw-Ladepunkte

Erlöse aus dem Schwerverkehr sind 2025 um 7,9 Prozent auf knapp 1,8 Mrd. EUR gestiegen.

29.04.2026
Anzeige