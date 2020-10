Gebrüder Weiss: Noch mehr Transparenz für alle Husqvarna-Sendungen

Die Produkte der Husqvarna Group – dazu gehören u. a. Motorsägen, Gartengeräte oder Bewässerungssysteme – haben im Frühjahr und Sommer absolute Hochkonjunktur. Baumärkte, Gartencenter und Fachgeschäfte müssen dann für den Kundenansturm gut gerüstet sein. Das bedeutet maximale Anforderungen an die Logistikprozesse im Hintergrund.

Seit 20 Jahren arbeitet die Husqvarna Unternehmensgruppe mit Gebrüder Weiss in Österreich zusammen. Mittlerweile übernimmt der Logistikdienstleister auch die Distribution für Slowenien, Kroatien, Italien, Schweiz, Australien und Neuseeland. Im Schnitt werden pro Jahr allein in Österreich 19.000 Stückgutsendungen und 2.200 Ladungen transportiert und in Baumärkte, Gartencenter und Fachgeschäfte zugestellt. Künftig werden die Logistikprozesse im neuen Online-Kundenportal von Gebrüder Weiss abgebildet, das vielfältige Funktionen und ein deutliches Plus an Servicequalität bietet.

„Wir sind von unserem langjährigen Logistikpartner ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und proaktivem Handeln gewöhnt. Die Einführung des Online-Kundenportals myGW hat aber noch einmal ganz neue Qualitätsmaßstäbe gesetzt“, sagt Tobias Seibold, Teamleader Freight Management Distribution Center Ulm der Husqvarna Group. Jetzt könnten Kundenanfragen zu ausstehenden Lieferungen sofort und umfassend beantwortet werden.

Über das Kundenportal hat Husqvarna direkten Zugriff auf die genauen Daten zu Status, Standort und erwarteter Ankunftszeit einer Sendung. Bei Bedarf erhalten die Kunden außerdem einen Link zur selbständigen Sendungsrecherche. Das wiederum erleichtert den Mitarbeitern der Garten-, Bau- und Fachmärkte die Auskünfte gegenüber den Endkunden, falls diese ein bestimmtes Produkt im Regal vermissen.

„Das ist ein spürbarer Mehrwert, der bei unseren Kunden sehr gut ankommt. Sie haben mehr Planungssicherheit und erhöhen so die Servicequalität gegenüber ihren Endkunden“, stellt Tobias Seibold fest.

Auch von den anderen Features des Kundenportals profitiert Husqvarna maßgeblich. Die Plattform stellt gebündelt alle Services zur Verfügung, die Logistikverantwortliche und Kundenbetreuer benötigen: Neben Track & Trace, inklusive ETA, sind sämtliche relevanten Dokumente online abgelegt, Aufträge können elektronisch erteilt oder Transportpreise mit einem Klick ermittelt werden.

Ob Husqvarna in Österreich oder an einem anderen europäischen Standort: Alle Prozessbeteiligten kommunizieren mit Gebrüder Weiss über das gleiche Tool und haben den gleichen Wissensstand. Separate Mails entfallen, das spart Zeit und beugt Missverständnissen vor. „Der Online-Zugriff auf alle nötigen Daten unserer Lieferkette macht unsere Arbeit einfacher und erhöht die Qualität der internen und externen Kommunikation um ein Vielfaches. Wir wissen genau, was läuft. Ein gutes Gefühl“, resümiert Tobias Seibold.

Die Produkte der Husqvarna Group – dazu gehören u. a. Motorsägen, Gartengeräte oder Bewässerungssysteme – haben im Frühjahr und Sommer absolute Hochkonjunktur. Baumärkte, Gartencenter und Fachgeschäfte müssen dann für den Kundenansturm gut gerüstet sein. Das bedeutet maximale Anforderungen an die Logistikprozesse im Hintergrund.

www.gw-world.com; www.husqvarna.com