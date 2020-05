Gebrüder Weiss: Noch mehr Lagerlogistik in Kalifornien

Das internationale Transport- und Logistikunternehmen Gebrüder Weiss hat zusätzlich zum bisherigen Standort bei Los Angeles ein weiteres Lager in Südkalifornien eröffnet. Auf mehr als 9.000 m² stehen nun auch im Landesinneren moderne Lagerlogistik- und Fulfillment-Lösungen bereit.

„Viele unserer Kunden rücken derzeit verstärkt produktionsnahe Lieferketten in ihren Fokus und erhöhen die Lagerbestände an kritischen Materialien und Produkten. Mit unserem neuen Lager in Südkalifornien können wir sie gezielt unterstützen“, sagt Mark McCullough, Landesleiter von Gebrüder Weiss USA.

Trotz der durch die Corona-Krise verursachten volatilen Wirtschaftslage sieht sich Gebrüder Weiss in den USA gut gerüstet: „Wir geben den Kunden die Sicherheit, die sie in diesen wirtschaftlich ungewissen Zeiten benötigen und unterstützen sie mit verlässlichen Logistiklösungen entlang der gesamten Lieferkette“, so Mark McCullough.

Gebrüder Weiss unterhält in den USA insgesamt sieben Standorte. Alle sind trotz des Covid-19-Virus voll operativ und wickeln weiterhin Luft- und Seefracht- sowie Inlandtransporte und Lagerlogistik in gewohnter Servicequalität ab. Als Full-Service-Logistiker mit weltweit standardisierten Logistikprozessen verfügt das Unternehmen insgesamt über 90 Logistikstandorte – in Europa, den USA, Asien und entlang der ehemaligen Seidenstraße.

Mit über 7.300 Mitarbeitenden an 150 firmeneigenen Standorten und einem vorläufigen Jahresumsatz von 1,7 Mrd. Euro (2019) zählt Gebrüder Weiss zu den führenden Transport- und Logistikunternehmen Europas. Unter dem Dach der Gebrüder Weiss Holding AG mit Sitz in Lauterach (Österreich) fasst das Unternehmen neben seinen Hauptgeschäftsbereichen Landtransporte, Luft- und Seefracht sowie Logistik auch eine Reihe von hoch spezialisierten Branchenlösungen und Tochterunternehmen zusammen.

www.gw-world.com