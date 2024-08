Gebrüder Weiss: Logistik für führende Baijiu-Marken

Das internationale Transport- und Logistikunternehmen Gebrüder Weiss bietet im Reich der Mitte spezialisierte E-Commerce-Lösungen für einige der renommiertesten Baijiu-Marken Chinas.Baijiu wird aus Hirse oder anderen Getreidesorten hergestellt und zählt zu den meistgetrunkenen Spirituosen der Welt.Die Produkte der Premiummarken gelten in China als Luxusgüter und Statussymbol.„Wir haben in der westchinesischen Großstadt Chengdu ein Warenlager mit einem eigenen Team aufgebaut und eine Logistiklösung entwickelt, um die speziellen Anforderungen für hochwertige Spirituosenmarken zu erfüllen“, berichtet Yongquan Chen, General Manager von Gebrüder Weiss in China.Das Logistikunternehmen betreibt in Großchina 19 Niederlassungen.

