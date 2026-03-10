Gebrüder Weiss: Kontraktlogistik im klaren Aufwind

10.03.2026

Trotz schwacher Konjunktur ist der Gesamtumsatz des Familienunternehmens leicht gestiegen.

Gebrüder Weiss: Kontraktlogistik im klaren Aufwind Bild: Gebrüder Weiss
Gebrüder Weiss hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem Nettoumsatz von 2,73 Mrd.EUR abgeschlossen.Im Vergleich zum Vorjahr mit 2,71 Mrd.EUR entspricht das einem leichten Wachstum um 2 Mio.EUR.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

thyssenkrupp Uhde gewinnt BHV-Projektlogistik-Award

Die Bremische Hafen- und Logistikvertretung prämiert „Module360“ zur Standardisierung von Projekt-Abwicklungen.

10.03.2026

DHL Group mit Pluspunkten bei der Profitabilität

DHL Global Forwarding, Freight hat im vergangenen Jahr 1,77 Mio. Tonnen Luftfracht und 3,27 Mio. TEU Seefracht spediert.

06.03.2026

Iran-Krieg belastet internationale Luft- und Seefracht

Der militärische Konflikt im Nahen Osten beeinträchtigt internationale Transportwege und wirkt sich auf die globalen Lieferketten aus.

03.03.2026