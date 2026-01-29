Gebrüder Weiss glänzt weiter mit finanzieller Stabilität

Creditreform-Bonitätszertifikat unterstreicht die Verlässlichkeit des Logistikdienstleisters gegenüber Kunden und Partnern.

Bild: Gebrüder Weiss - Sams / Bei der Übergabe des Rating-Zertifikats (v.l.): Lukas Weiss, Sales Manager Tirol & Vorarlberg bei Creditreform, Wolfram Senger-Weiss, Vorsitzender der Geschäftsleitung, und Philipp Potomak, Head of Corporate Finance and Accounting – beide Gebrüder Weiss.

Gebrüder Weiss verfügt laut der Wirtschaftsauskunftei Creditreform über eine nachweislich starke und stabile finanzielle Basis.Mit einem Bonitätsindex von 173 Punkten ist das internationale Logistikunternehmen besser als der Branchendurchschnitt.Wolfram Senger-Weiss, Vorsitzender der Geschäftsleitung von Gebrüder Weiss, nahm das Rating-Zertifikat am 20.Januar 2026 in der Zentrale in Lauterach, Vorarlberg, entgegen.Der Bonitätsindex misst die wirtschaftliche Zuverlässigkeit eines Unternehmens und zeigt, wie gut es finanzielle Verpflichtungen erfüllt.