Gas Connect Austria sichert Gastransport für Österreich und Europa

Fünfmal so viel Gas wie Österreich selbst verbraucht, fließen durch das heimische Fernleitungsnetz

Die Energieversorgung in Österreich steht auch in der herausfordernden Zeit der Corona-Krise auf sicheren Beinen.Rund 40 Mrd.m³ Gas fließen im Durchschnitt jährlich über die Gasdrehscheibe im niederösterreichischen Baumgarten.20 Prozent davon decken den heimischen Gasbedarf, der große Rest wird weiter in die Nachbarländer transportiert.Anders als Strom, der primär dort erzeugt wird, wo er gebraucht wird, wurde Gas immer schon grenzüberschreitend transportiert.