Wilhelmshaven: Frischer Wind am Eurogate Container Terminal

Die Geschäftsführung am Eurogate Container Terminal Wilhelmshaven (CTW) liegt seit 1.Jänner 2026 in den Händen von Hannah Ohorn.Ihr Vorgänger Holger Bomm wird sich mit 1.April 2026 in den Ruhestand verabschieden.Michael Blach, Vorsitzender der Gruppengeschäftsführung von Eurogate: „Wir freuen uns, mit Hannah Ohorn eine würdige Nachfolgerin für Holger Bomm gefunden zu haben.