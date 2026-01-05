Wilhelmshaven: Frischer Wind am Eurogate Container Terminal

05.01.2026

Hannah Ohorn übernimmt per Jahresanfang die Geschäftsführung von Holger Bomm, der sich in den Ruhestand begibt.

Wilhelmshaven: Frischer Wind am Eurogate Container Terminal Bild: Eurogate
Die Geschäftsführung am Eurogate Container Terminal Wilhelmshaven (CTW) liegt seit 1.Jänner 2026 in den Händen von Hannah Ohorn.Ihr Vorgänger Holger Bomm wird sich mit 1.April 2026 in den Ruhestand verabschieden.Michael Blach, Vorsitzender der Gruppengeschäftsführung von Eurogate: „Wir freuen uns, mit Hannah Ohorn eine würdige Nachfolgerin für Holger Bomm gefunden zu haben.

