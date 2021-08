Frischelogistiker QSL: Volle Fahrt voraus in Österreich

Seit 10 Jahren ist die Quick Service Logistics Austria GmbH (QSL) ein leistungsfähiger Logistikpartner für die Systemgastronomie.Nun stehen die Zeichen klar auf Wachstum.Dafür wurde in einen neuen Firmenstandort in Pasching (OÖ) sowie eine moderne Lkw-Flotte investiert.Mit der Übersiedelung von Bergheim bei Salzburg nach Pasching sind alle Voraussetzungen für den nächsten Wachstumsschritt in Österreich erfüllt: „Wir haben in den letzten Wochen und Monaten nicht nur ein starkes Team aufgebaut, sondern auch in brandneue Fahrzeugtechnik investiert und liefern nun mit iPAD und elektronischem Lieferschein, also vollständig digital und papierlos, an unsere Kunden“, so Walter Gruber, Country Manager QSL Österreich.Der Lebensmittellogistiker mit Handelsfunktion unterstützt die österreichische Systemgastronomie als zuverlässiger und serviceorientierter Logistikpartner entlang der gesamten Supply Chain.

