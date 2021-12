Frigologo/Ontime: 10.000 Pakete für Kinder in Not

Rund 10.000 Weihnachtspakete haben die in Salzburg und Oberösterreich beheimateten Logistikunternehmen Frigologo und Ontime Logistics in den vergangenen Tagen in ganz Österreich eingesammelt, zwischengelagert und von Wien aus auf 120 Paletten auf die Reise nach Rumänien geschickt.Mit den Geschenken, die in ganz Österreich von Vereinen, Schulen und Privatpersonen gespendet wurden, will man Kindern in Waisenhäusern, Behinderteneinrichtungen und Krankenhäusern zumindest einen kleinen Grund zum Lächeln geben.Tassilo Posch von Ontime Logistics und Lukas Herzog von Frigologo freuen sich, helfen zu können.Allerdings ist die Logistik dieser Spendentransporte oft mühsam und kompliziert.

