Freja und SDK A/S schließen eine starke dänische Logistikallianz

Die Freja Transport & Logistics Holding A/S und das SDK A/S, Inhaber der USTC Group, planen die Fusion. Der Zusammenschluss soll einen neuen starken Akteur in der dänischen Transport- und Logistikbranche schaffen, die allgemeine Marktposition stärken und den Weg für zukünftige Entwicklung und Wachstum ebnen, wurde gestern mitgeteilt.

SDK A/S wird zu 75Prozent an dem neu fusionierten Unternehmen beteiligt sein, während die restlichen 25 Prozent zusammen mit dem Vorstand im Besitz von Jørgen Hansen, dem derzeitigen Mehrheitsaktionär und Gründer von Freja, sein werden. Die Transaktion muss endgültig von den zuständigen Wettbewerbsbehörden genehmigt werden.

„Seit ich das Unternehmen 1985 gegründet habe, war es unser Ziel, Wachstum zu schaffen und unsere Geschäftsbereiche zu erweitern. Ich bin stolz darauf, dass wir nun die Möglichkeit haben, durch die Fusion mit SDK Teil der USTC-Gruppe zu werden. Unsere Familienwerte stimmen mit den Werten der Familie Østergaard-Nielsen überein, und ich bin zuversichtlich, dass die neue Partnerschaft perfekt zusammenpasst“, sagt Jørgen Hansen.

Die SDK Group gehört der Familie Østergaard-Nielsen und hat eine lange Geschichte in Transport und Logistik. Das Unternehmen wurde 1876 unter dem Namen Julius Mortensen Shipping gegründet. Viele Jahre später war dieses Geschäft das erste im Portfolio des USTC-Eigentümers Torben Østergaard-Nielsen.

USTC hat seinen Hauptsitz in Middelfart und ist ein globales Konglomerat mit mehr als 2.500 Mitarbeitern in mehr als 100 Niederlassungen in 33 Ländern. Im letzten Geschäftsjahr erzielte die Gruppe über 10,2 Mrd. Euro Umsatz.

Die Fusion wird zu Änderungen in der Unternehmensstruktur führen. Alle aktuellen Geschäftsbereiche von Freja werden mit den Logistikunternehmen von SDK zu einem neuen Bereich unter dem Namen Freja Transport & Logistics zusammengeführt. Infolgedessen wird der Großteil der aktuellen SDK-Logistikaktivitäten in Freja umbenannt und die bekannte und angesehene Marke fortgesetzt. Alle anderen SDK-Aktivitäten in den Bereichen Shipping, Stevedor, Agency, Chartering und Cruise werden unter der Marke SDK unverändert fortgesetzt und bleiben im vollen Eigentum der USTC-Gruppe.

Søren Gran Hansen wird weiterhin als CEO von SDK A/S tätig sein und darüber hinaus die Rolle des Vorstandsvorsitzenden der neuen Einheit Freja Transport & Logistics übernehmen. Der Gründer von Freja, Jørgen Hansen, wird Mitglied des Verwaltungsrates von SDK A/S. Die neue Einheit, Freja Transport & Logistics, hat Niederlassungen in sieben verschiedenen Ländern: Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland, Polen, den Niederlanden und China.

www.freja.com; www.sdkgroup.com