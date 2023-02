Frasers Property Industrial, Projektentwickler von Industrie- und Gewerbeimmobilien, hat das österreichische Portfolio „4Urban“ – bestehend aus vier Logistik- und Lagerobjekten – im Rahmen eines „share deals“ an BNP Paribas Real Estate Investment Management (REIM) verkauft.CBRE war als Makler an dieser Transaktion beteiligt, nach deren Abschluss BNP Paribas nun 100 Prozent der Anteile an den Assets hält.„4Urban“ umfasst eine Immobilie in Graz, zwei Immobilien in Wien und eine in der Nähe des Flughafens Wien.Ihre Flächen summieren sich auf insgesamt 71.000 m2 und verfügen über einen diversifizierten Mietermix, darunter FedEx/TNT Express (Österreich) und TLC Logistik Graz.

