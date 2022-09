125 Jahre Leidenschaft für Spedition und Logistik

Fr. Meyer’s Sohn beschäftigt aktuell über 900 Mitarbeitende an mehr als 50 Standorten weltweit und erwirtschaftete einen Jahresumsatz von mehr als 1 Mrd. Euro.

Am 15.September 1897 gründete Friedrich Hugo Ernst Meyer die Firma Fr.Meyer‘s Sohn (FMS).Die damals kleine Spedition fand ihren ersten Firmensitz in einem 35 m² großen Kontorraum in der Hamburger Brandstwiete und verschiffte insbesondere Zucker der familiären Zuckerfabrik sowie Kaffee.Ende der 1930er-Jahre beschäftigte Fr.