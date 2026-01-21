Flughafen Wien: Cargo steigt auf Rekordmarke

Treiber der positiven Entwicklung waren u.a. der gezielte Ausbau des Langstreckenangebots mit zusätzlichen Beiladekapazitäten.

2025 hat der Flughafen Wien in der Luftfracht ein neues Rekordergebnis erzielt.In Summe wurden 313.763 Tonnen Cargo abgefertigt.Gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres entspricht das einem Wachstum von 5,3 Prozent, wobei die Beiladefracht um 10,8 Prozent und das Trucking um 17 Prozent zugelegt haben.„Treiber der Entwicklung waren der gezielte Ausbau des Langstreckenangebots mit zusätzlichen Beiladekapazitäten sowie stark wachsende Mengen im E-Commerce- und Pharma-Segment“, erklärt Flughafen Wien-Vorstand Julian Jäger.