Flughafen Wien: Cargo steigt auf Rekordmarke

21.01.2026

Treiber der positiven Entwicklung waren u.a. der gezielte Ausbau des Langstreckenangebots mit zusätzlichen Beiladekapazitäten.

Flughafen Wien: Cargo steigt auf Rekordmarke Bild: Flughafen Wien AG
2025 hat der Flughafen Wien in der Luftfracht ein neues Rekordergebnis erzielt.In Summe wurden 313.763 Tonnen Cargo abgefertigt.Gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres entspricht das einem Wachstum von 5,3 Prozent, wobei die Beiladefracht um 10,8 Prozent und das Trucking um 17 Prozent zugelegt haben.„Treiber der Entwicklung waren der gezielte Ausbau des Langstreckenangebots mit zusätzlichen Beiladekapazitäten sowie stark wachsende Mengen im E-Commerce- und Pharma-Segment“, erklärt Flughafen Wien-Vorstand Julian Jäger.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

FedEx macht für die indische Juwelenindustrie Tempo

Der US-Logistiker unterstützt Exporteure mit zuverlässiger internationaler Anbindung und intelligenten Lieferkettenlösungen.

21.01.2026

Flughafen Brüssel: Cluster-Partner im Kampf gegen Krebs

Vom Brussels Airport starten lebensrettende Proben zur Analyse in die USA. Lieferungen sind Teil eines logistischen Spezialprojekts.

20.01.2026

Flughafen Frankfurt: 2,1 Mio. Tonnen Luftfracht im Jahr 2025

Im Zentrum des Kontinents gelegen, ermöglicht der deutsche Airport Warenströme in die ganze Welt und retour.

19.01.2026
Anzeige