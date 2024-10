Fiege-Neubauprojekt in Wien liegt im Zeitplan

In Simmering entsteht bis Frühsommer 2025 ein 20.000 m² großes Multi-User-Center mit hohem energetischem Standard.

Der Neubau des vom deutschen Familienunternehmen Fiege geplanten Logistikzentrums in Wien-Simmering schreitet planmäßig voran.Am 10.Oktober hat am Standort in der 7.Haidequerstraße die Gleichenfeier stattgefunden.Dort entsteht auf einem ehemaligen Produktionsgelände des Markenartiklers Unilever ein zweigeschossiges Multi-User-Center nach hohen energetischen Standards.