FH Oberösterreich ebnet Weg von Lehre zum Logistik-Diplom

Bild: Julia Ludwig / Denise Beil hat nach der Lehre ihre Karriere mit einem Bachelor- und einem Masterabschluss an der FH OÖ weitergeführt.

Der Studienbefähigungslehrgang (SBL) der Fachhochschule Oberösterreich (FH OÖ), der sich an Personen ohne Matura richtet, stößt das Tor zur Hochschulbildung auf alternativem Pfad auf.Genau diesen Weg hatte die junge Denise Beil beschritten.Nach dem SBL studierte sie Internationales Logistikmanagement an der FH OÖ Campus Steyr und absolvierte anschließend den Master in Supply Chain Management.Heute ist sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich nachhaltige Verkehrssysteme tätig.„Der SBL hat mir die Möglichkeit gegeben, mich gezielt auf das Studium vorzubereiten und meinen Karriereweg weiterzuverfolgen“, berichtet Denise Beil.