Ferrari geht weiter mit Ceva Logistics auf Tour

Der neue Vertrag sieht auch eine inhaltliche Erweiterung vor. Bisher hat die CMA CGM-Tochter 92 Formel-1-Rennen für den italienischen Autorennstall serviciert.

Schon seit 2022 ist Ceva Logistics - Tochtergesellschaft der CMA CGM Group - der offizielle Team-Partner des italienischen Sportwagenherstellers Ferrari.Die Vereinbarung umfasst die weltweite Logistik für die Formel-1-Rennen, GT-Serien und andere Veranstaltungen, wobei Ceva den Transport von Autos und Ausrüstung auf dem Land-, Luft- und Seeweg übernimmt.Dieser Vertrag wurden nun verlängert und erweitert.Künftig wird Ceva für Ferrari auch die Logistik in der Hypercar-Kategorie der FIA World Endurance Championship (WEC) abwickeln.Das ist sozusagen die „Königsklasse“ im Langstreckenmotorsport mit den „24 Stunden von Le Mans“ als bekanntestem Rennen.